Поединок чемпионата Бразилии Интернасьонал – Гремио, хоть и подарил только один гол, но стал самым обсуждаемым матчем субботы в Южной Америке. Одним из героев игры стал экс-капитан Шахтера Тайсон.

Чемпионат Бразилии, 30 тур

Интернасьонал – Гремио – 1:0

Гол: Тайсон, 40

Удаления: Патрик – Кортес (оба – после финального свистка)

Гремио, который плетется на предпоследнем месте в зоне вылета, поехал в гости к принципиальному оппоненту – Интернасьоналю. В стартовом составе хозяев вышел бывший хавбек донецкого Шахтера Тайсон, ставший одним из героев встречи. Ему противостоял Дуглас Коста, в свое время являвшийся одноклубником Тайсона в Украине.

Страшный сон Луческу: турецкий арбитр завершил матч, не дав доиграть 4 минуты

Именно 33-летний экс-капитан "горняков" открыл счет незадолго до перерыва, хотя мог отличиться еще раньше, но упустил свои шансы. Тайсон в нетипичном для себя стиле поразил ворота Гремио ударом головой, замкнув в падении подачу Эденилсона.

(INTxGRE) 39'/1T: MEU CAPITA É BRABO! ️ Edenilson capricha no cruzamento pela direita e Taison completa de cabeça no canto oposto! #VamoInter



INTER 1X0 GRÊMIO



https://t.co/nuW2tV5j5C pic.twitter.com/gzjXMY5reJ — Sport Club Internacional (@SCInternacional) November 6, 2021

Еще в первом тайме счет должен был становиться 2:0, но Патрик после прострела того же Эденилсона умудрился попасть в штангу буквально с двух метров! У Гремио была шикарная возможность избежать поражения на последних секундах игры. Диего Соуза, когда-то защищавший цвета харьковского Металлиста (вот это встреча экс-представителей УПЛ в Бразилии!) головой едва не перебросил кипера, но в последний момент Ломба таки дотянулся до мяча.

В итоге, Интернасьонал удержал победу, а гол Тайсона остался единственным во встрече. Это третий гол бразильца после возвращении на родину из Шахтера. Гремио и дальше идет предпоследним и отстает от спасительной зоны уже на 7 очков, а Интер поднялся на 7 позицию, дающую право на участие в Копа Судамерикана.

Однако принципиальное дерби не могло завершиться просто так. Полузащитник Интернасьоналя Патрик, празднуя знаковый триумф, поднял над головой картонный гроб в цветах Гремио – очевидно, намекая на неизбежный вылет соперника из элитного дивизиона. Его поддержали еще несколько футболистов Интера, которые взяли у фанатов символические гробы и прыгали с ними на поле. Гости не удержались и набросились на оппонентов. Возникла потасовка, следствием которой стали два удаления – главного провокатора и одного игрока Гремио. Разнимать футболистов прибежали даже правоохранители.

O Patrick não perdoa kkkkkkkkkk isso é grenal.



"Arerê o Grêmio vai voltar pra Série B êêê" pic.twitter.com/8fcmZMhyr8 — fofão (@fsouzaaxd) November 7, 2021

Интересно, что для Патрика это красная карточка во втором матче подряд. Две недели назад он был удален в игре с Коринтиансом за стычку на 90+5 минуте. Отбыл дисквалификацию в игре с Сан-Паулу, а сейчас снова подвел команду уже после финального свистка. Впрочем, победой в дерби такие эмоции частично можно объяснить.

Золоті 80-ті: легенда Динамо приборкав шимпанзе, Ліверпуль та Аякс просто знущаються і ще 27 фото "старої школи"

Видеообзор матча Интернасьонал – Гремио с голом Тайсона