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Табарес: Мы приблизились к достижению своих целей

21:15 5 Читати українською
Табарес: Мы приблизились к достижению своих целей
Оскар Вашингтон Табарес / Фото Телеграф

Наставник сборной Уругвая Оскар Вашингтон Табарес поделился ожиданиями от матча своей команды против Португалии.

"Считаю, что сейчас мы ближе, чем когда бы то ни было, к достижению своих целей. У нас есть определенное спокойствие в подходе к этому матчу, и мы должны создавать возможности для своих игроков.

Я должен стараться не думать, что произойдет после матча, это будет другая страница, на статистике и прогнозах мы не фокусируемся, это не имеет никакого значения во время матча.

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Психологическая подготовка и коллективные усилия – вот что мы хотим завтра вынести и продемонстрировать на поле", – цитирует Табареса издание ТАСС.

Напомним, матч Уругвай – Португалия состоится 30 июня, начало в 21:00.

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ЧМ 20181/8 финала

Уругвай - Португалия: Суббота 30 июня 2018

Уругвай
до матча
23
час
:
40
мин
Португалия
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Теги
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