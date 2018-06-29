Табарес: Ми наблизились до досягнення своїх цілей

Наставник збірної Уругваю Оскар Вашингтон Табарес поділився очікуваннями від матчу своєї команди проти Португалії.

"Вважаю, що зараз ми ближче, ніж коли б то не було, до досягнення своїх цілей. У нас є певний спокій в підході до цього матчу, і ми повинні створювати можливості для своїх гравців.

Я повинен намагатися не думати, що станеться після матчу, це буде інша сторінка, на статистиці і прогнозах ми не фокусуємося, це не має ніякого значення під час матчу.

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Психологічна підготовка і колективні зусилля – ось що ми хочемо завтра винести і продемонструвати на полі", – цитує Табареса видання ТАСС.

Нагадаємо, матч Уругвай – Португалія відбудеться 30 червня, початок о 21:00.

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