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Табарес: Ми наблизились до досягнення своїх цілей

21:15 145 Читать на русском
Табарес: Ми наблизились до досягнення своїх цілей
Оскар Вашингтон Табарес / Фото Телеграф

Наставник збірної Уругваю Оскар Вашингтон Табарес поділився очікуваннями від матчу своєї команди проти Португалії.

"Вважаю, що зараз ми ближче, ніж коли б то не було, до досягнення своїх цілей. У нас є певний спокій в підході до цього матчу, і ми повинні створювати можливості для своїх гравців.

Я повинен намагатися не думати, що станеться після матчу, це буде інша сторінка, на статистиці і прогнозах ми не фокусуємося, це не має ніякого значення під час матчу.

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Психологічна підготовка і колективні зусилля – ось що ми хочемо завтра винести і продемонструвати на полі", – цитує Табареса видання ТАСС.

Нагадаємо, матч Уругвай – Португалія відбудеться 30 червня, початок о 21:00.

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Уругвай - Португалія: Субота 30 червня 2018

Уругвай
до матчу
22
год
:
5
хв
Португалія
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Теги
Чемпіонат світу-2018 Уругвай - Португалія Уругвай Уругвай ЧС 2018 Оскар Вашингтон Табарес Оскар Вашингтон Табарес
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