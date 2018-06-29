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УРУГВАЙ - ПОРТУГАЛИЯ ФРАНЦИЯ - АРГЕНТИНА Новости ЧМ 2018

1/8 финала ЧМ-2018: кто фавориты у букмекеров?

19:11 103 Читати українською
1/8 финала ЧМ-2018: кто фавориты у букмекеров?
1/8 финала ЧМ-2018: кто фавориты у букмекеров?

Букмекеры определили фаворитов в матчах за право завоевать путевки в 1/4 финала чемпионата мира-2018. Были взяты коэффициенты конторы Bwin.com.

Пары 1/8 финала ЧМ-2018:

Франция – Аргентина (Коэффициенты на проход дальше: 2.35 против 3.40)

Уругвай – Португалия (2.70 против 2.90)

Испания – Россия (1.55 против 7.00)

Хорватия – Дания (1.83 против 5.00)

Бразилия – Мексика (1.50 против 7.00)

Бельгия – Япония (1.40 против 8.75)

Швеция – Швейцария (3.00 против 2.60)

Колумбия – Англия (3.90 против 2.10)

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Если верить интуиции специалистов букмекерской конторы, то в 1/4 финала ЧМ-2018 нас ждут следующие пары:

Уругвай – Франция

Бразилия – Бельгия

Испания – Хорватия

Швейцария – Англия

Турнирная сетка ЧМ-2018: Роналду, Месси, Суарес и Гризманн – до полуфинала "выживет" лишь 1

Топ-5 фаворитов на победу на ЧМ-2018:

Бразилия – 4.75

Испания – 5.75

Бельгия – 7.50

Англия – 8.00

Франция – 10.00

Добавим, что хозяйка турнира Россия шансов на триумф почти не имеет – коэффициент 67.00. Такую же ставку предлагают сделать на Мексику и Швецию. А вот очевидным аутсайдером на чемпионате мира букмекеры назвали сборную Японии. На победу "самураев" на турнире верят единицы – коэффициент 151.00.

ЧМ 20181/8 финала

Франция - Аргентина: Суббота 30 июня 2018

Франция
до матча
21
час
:
13
мин
Аргентина
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