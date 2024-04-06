Нападающий Интер Майами Лионель Месси уже имеет чем заняться после того, как завершит свою футбольную карьеру.

Один из совладельцев Интер Майами, Хорхе Мас, в материале Forbes рассказал некоторые детали контракта Лео Месси в МЛС.

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Так, аргентинец зарабатывает от 50 до 60 млн долларов в год, но сумма может повышаться благодаря контрактным соглашениям с Adidas и Apple. Интересно, что в Саудовскую Аравию Лео заманивали сумасшедшими 400 млн долларов в год. В контракте Месси с Интером Майами есть и другой интересный пункт – Лионель имеет возможность стать совладельцем клуба. При этом, ему не надо выкупать свою долю.

Отмечается, что с приходом Месси Интер Майами увеличил свои доходы в более чем 2 раза. Также из-за аргентинца удвоилось количество подписок на Apple TV, а соперники, которые принимают Интер Майами, получают немалое повышение прибыли.

К слову, в текущем сезоне Месси сыграл в 5 матчах за Интер Майами – 5 голов и 2 ассиста.

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