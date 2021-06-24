"Я работаю над собой, каждый день тренируюсь. Поэтому получить награду лучшему вратарю всего чемпионата – это очень почетно и приятно.

Динамо U-15 стало чемпионом Украины – сын Суркиса завоевал еще и индивидуальную награду

Когда в первую команду? Еще нескоро (улыбается). Пока мне только 15 лет. Буду постепенно работать над собой, а в будущем – если выпадет шанс, нужно будет им воспользоваться. Примером для меня всегда был Александр Шовковский. Считаю его лучшим вратарем в истории украинского футбола. Даже смотрел, как он действовал при пенальти в матчах за Динамо", – цитирует Вячеслава Суркиса официальный сайт Динамо.

Добавим, что в решающем матче юные динамовцы обыграли ДАФ Днепр. Основное время завершилось вничью 2:2, поэтому команды определяли победителя в серии пенальти (4:2).

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