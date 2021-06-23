Определились призеры чемпионата Украины в категории U-15. "Бело-синие" торжествовали и здесь.

Динамо в финальном матче, который состоялся 23 июня на НТК им. Банникова, победило ДАФ Днепр. Основное время завершилось вничью 2:2, а потому команды решали победителя в серии пенальти.

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Юные представители киевлян уверенно реализовали все свои попытки, а вот соперники ошиблись при выполнении двух ударов из четырех. Динамо U-15 стало чемпионом Украины. Сын Григория Суркиса Вячеслав стал еще и лучшим голкипером чемпионата Элит-лиги сезона-2020/2021, за что получил индивидуальную награду.

Заметим, что в матче за третье место донецкий Шахтер разгромил днепровский ДВУФК со счетом 3:0.

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