"Я працюю над собою, кожен день тренуюся. Тому отримати нагороду найкращому воротареві всього чемпіонату – це дуже почесно та приємно.

Динамо U-15 стало чемпіоном України – син Суркіса виборов ще й індивідуальну нагороду

Коли до першої команди? Ще нескоро (посміхається). Поки мені тільки 15 років. Буду поступово працювати над собою, а в майбутньому – якщо випаде шанс, потрібно буде ним скористатися. Прикладом для мене завжди був Олександр Шовковський. Вважаю його найкращим воротарем в історії українського футболу. Навіть дивився, як він діяв при пенальті в матчах за Динамо", – цитує В'ячеслава Суркіса офіційний сайт Динамо.

Додамо, що у вирішальному матчі юні кияни здолали ДАФ Дніпро. Основний час завершився внічию 2:2, а тому команди визначали переможця у серії пенальті (4:2).

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