Голкипер сборной Польши Войцех Щенсны стал главным героем соцсетей даже после вылета с чемпионата мира.

Накануне "Кадра" уступила Франции со счетом 1:3 и вылетела из катарского Мундиаля на стадии 1/8 финала. Особенно больно это поражение воспринял сын Щенсны.

Исторический гол Жиру и дубль Мбаппе в видеообзоре матча Франция – Польша – 3:1

Маленький Лиам расплакался при входе в подтрибунное помещение, поэтому голкиперу Ювентуса пришлось его успокаивать. Делал он это с особым родительским трепетом. Видео быстро распространилось по соцсетям.

К слову, Войцех женат на украинке, которая родом из Винницы. Лиам – их общий сын. Пара встречается с 2013 года.