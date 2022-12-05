Голкіпер збірної Польщі Войцех Щенсни став головним героєм соцмереж навіть після вильоту з чемпіонату світу.

Напередодні "Кадра" поступилась Франції із рахунком 1:3 та вилетіла з катарського Мундіалю на стадії 1/8 фіналу. Особливо боляче цю поразку сприйняв син Щенсни.

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Маленький Ліам розплакався при вході у підтрибунне приміщення, тож голкіперу Ювентуса довелось його заспокоювати. Робив він це з особливим батьківським трепетом. Відео швидко поширилось соцмережами.

До слова, Войцех одружений з українкою, яка родом із Вінниці. Ліам – їхній спільний син. Пара зустрічається з 2013 року.

Poland goalkeeper Szczesny cries with his son after losing to France ..#FRAPOL | #POL

pic.twitter.com/h1T86V0O5S — ???? (@zi_46) December 4, 2022

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