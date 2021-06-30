У наставника сборной Украины Андрея Шевченко на стадионе в Глазго было нескольких особых болельщиков.

Как известно, сборная Украины вчера одолела Швецию в 1/8 финала чемпионата Европы и пробилась в четвертьфинал турнира.

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Поддержать своего отца и его команду в Глазго прибыли двое сыновей главного тренера "сине-желтых" Андрея Шевченко. Кристиан и Джордан находились неподалеку скамейки запасных украинской команды и неистово болели за Украину. После матча оба не сдерживали эмоций, а Кристиан даже пустил слезу в объятиях отца.

Напомним, сборная Украины выцарапала победу у сборной Швеции на последней минуте дополнительного времени и пробилась в 1/4 финала Евро-2020, где встретится с Англией.

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