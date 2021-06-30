Як відомо, збірна України вчора здолала Швецію в 1/8 фіналу чемпіонату Європи і пробилась у чвертьфінал турніру.

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Підтримати свого батька та його команду у Глазго прибули двоє синів головного тренера "синьо-жовтих" Андрія Шевченка. Крістіан та Джордан перебували неподалік лави запасних української команди і несамовито вболівали за Україну. Після матчу обидва не стримували емоцій, а Крістіан навіть пустив сльозу в обіймах батька.

Нагадаємо, збірна України видряпала перемогу у збірної Швеції на останній хвилині додаткового часу і пробилась в 1/4 фіналу Євро-2020, де зустрінеться з Англією.

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