Син Мессі забив 5 голів у одному матчі – відео шедеврів у стилі батька
06:00 - Читать на русском
Син Ліонеля Мессі Матео розважається в академії Інтера Маямі.
Середній син аргентинця, Матео, займається в академії клубу з Флориди і вже захоплює глядачів своїми навичками.
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У матчі академії Інтера Маямі 9-річний хлопчик забив п'ять голів за свою команду. Один з м'ячів він переправив у ворота зі штрафного і відсвяткував у стилі свого батька, відправивши повітряний поцілунок.
Нагадаємо, що у Ліонеля Мессі з Антонеллою Рокуццо троє синів – Тьяго, Матео та Чіро.
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