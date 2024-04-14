Ліонель Мессі з жінкою та синами / фото: соцмережі гравця

Середній син аргентинця, Матео, займається в академії клубу з Флориди і вже захоплює глядачів своїми навичками.

Наставник Мессі і Ко назвав фатальний епізод, який спричинив виліт з Кубка чемпіонів: "Думаю, це те, що нас убило"

У матчі академії Інтера Маямі 9-річний хлопчик забив п'ять голів за свою команду. Один з м'ячів він переправив у ворота зі штрафного і відсвяткував у стилі свого батька, відправивши повітряний поцілунок.

Нагадаємо, що у Ліонеля Мессі з Антонеллою Рокуццо троє синів – Тьяго, Матео та Чіро.

Верон б'є на сполох: у Аргентині щодня рвуть "хрести", травмованих – десятки за три місяці. Що кажуть лікарі?