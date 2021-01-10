Матео Месси, сын форварда Барселоны Лионеля Месси, активно поддерживал своего отца во время матча 18-го тура Ла Лиги против Гранады.

Жена аргентинца, Антонелла, в своем Instagram выложила видео радости сына Матео после гола Лео со штрафного.

Дубли Месси и Гризманна в видеообзоре матча Гранада – Барселона – 0:4

Мальчик начал прыгать и кричать, искренне радуясь за своего отца. Интересно, что ранее Матео выражал совсем другие эмоции от просмотра матчей Барселоны, например, злорадствуя над неудачей игрока "блаугранас".

Отметим, что Месси отметился дублем в ворота Гранады и помог каталонцам одержать разгромную победу (4:0) – еще два мяча в активе Гризманна.

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