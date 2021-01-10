Матео Мессі, син форварда Барселони Ліонеля Мессі, активно підтримував свого батька під час матчу 18-го туру Ла Ліги проти Гранади.

Дружина аргентинця, Антонелла, у своєму Instagram виклала відео радощів сина Матео після голу Лео зі штрафного.

Дублі Мессі та Грізманна у відеоогляді матчу Гранада – Барселона – 0:4

Хлопчик почав стрибати та кричати, щиро радіючи за свого батька. Цікаво, що раніше Матео висловлював зовсім інші емоції від перегляду матчів Барселони, наприклад, зловтішаючись над невдачею гравця "блаугранас".

Зазначимо, що Мессі відзначився дублем у ворота Гранади та допоміг каталонцям здобути розгромну перемогу (4:0) – ще два м'ячі в активі Грізманна.

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