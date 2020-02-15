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Свидерский оценил шансы сборной Украины в матче против Нидерландов на Евро-2020

11:28 64 Читати українською
Свидерский оценил шансы сборной Украины в матче против Нидерландов на Евро-2020
Вячеслав Свидерский / Фото из открытых источников

Бывший защитник сборной Украины Вячеслав Свидерский поразмышлял о перспективах подопечных Андрея Шевченко на Евро-2020.

"На данный момент у нас сильная команда, которая готова дать бой лучшим сборным мирового уровня. Я не постесняюсь сказать, что "сине-желтые" могут победить в этом поединке.

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Примеров, когда били фаворитов, достаточно. Можно вспомнить хотя бы матч отбора против португальцев. Поэтому во встрече со сборной Нидерландов шансы у соперников, думаю, 50 на 50", – сказал Свидерский в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, на конец марта запланирован ближайший сбор национальной команды, во время которого состоятся выездные товарищеские матчи со сборными Франции (27-го числа) и Польши (31-го). А уже непосредственно перед Евро-2020 "сине-желтые" проведут еще три домашних спарринга – с Кипром (26 мая), Северной Ирландией (2 июня) и Израилем (7 июня).

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Вячеслав Свидерский Вячеслав Свидерский Нидерланды Нидерланды Украина Украина Сборная Украины Наша Сборная
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