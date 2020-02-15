Свідерський оцінив шанси збірної України у матчі проти Нідерландів на Євро-2020

Колишній захисник збірної України В’ячеслав Свідерський поміркував про перспективи підопічних Андрія Шевченка на Євро-2020.

"На даний момент у нас сильна команда, яка готова дати бій найкращим збірним світового рівня. Я не посоромлюся сказати, що "синьо-жовті" можуть перемогти в цьому поєдинку.

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Прикладів, коли били фаворитів, достатньо. Можна згадати хоча б матч відбору проти португальців. Тому у зустрічі зі збірною Нідерландів шанси у суперників, думаю, 50 на 50", – сказав Свідерський у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, на кінець березня заплановано найближчий збір національної команди, під час якого відбудуться виїзні товариські матчі зі збірними Франції (27-го числа) та Польщі (31-го). А вже безпосередньо перед Євро-2020 "синьо-жовті" проведуть ще три домашні спаринги — із Кіпром (26 травня), Північною Ірландією (2 червня) та Ізраїлем (7 червня).

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