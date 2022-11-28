Свет исчезает даже в Катаре – во время матча ЧМ-2022 ультрасовременный стадион погрузился в сумерки
19:05 - Читати українською
Даже самая тщательная организация не способна гарантировать, что форс-мажоров не произойдет.
Шейхи потратили на подготовку к чемпионату мира более 200 миллиардов долларов. Построили целый ряд новых стадионов, но даже на ультрасовременных аренах коммуникации могут дать сбой.
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Курьезная ситуация произошла в конце первого тайма матча группового этапа ЧМ-2022 между Бразилией и Швейцарией. В какой-то момент на стадионе 974 в Дохе исчез свет. Конечно, у катарцев предусмотрены резервные источники питания, поэтому "романтика" очень быстро закончилась и матч возобновился.
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