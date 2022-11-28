Даже самая тщательная организация не способна гарантировать, что форс-мажоров не произойдет.

Шейхи потратили на подготовку к чемпионату мира более 200 миллиардов долларов. Построили целый ряд новых стадионов, но даже на ультрасовременных аренах коммуникации могут дать сбой.

Китай цензурирует трансляции матчей ЧМ-2022 из-за коронавируса: видеодоказательства

Курьезная ситуация произошла в конце первого тайма матча группового этапа ЧМ-2022 между Бразилией и Швейцарией. В какой-то момент на стадионе 974 в Дохе исчез свет. Конечно, у катарцев предусмотрены резервные источники питания, поэтому "романтика" очень быстро закончилась и матч возобновился.