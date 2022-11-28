Навіть найретельніша організація не здатна гарантувати, що форс-мажорів не станеться.

Шейхи витратили на підготовку до чемпіонату світу понад 200 мільярдів доларів. Побудували низку нових стадіонів, але навіть на ультрасучасних аренах комунікації можуть дати збій.

Китай цензурує трансляції матчів ЧС-2022 через коронавірус: відеодокази

Курйозна ситуація трапилася наприкінці першого тайму матчу групового етапу ЧС-2022 між Бразилією та Швейцарією. У якийсь момент на стадіоні 974 в Досі зникло світло. Звісно, у катарців передбачені резервні джерела живлення, тому "романтика" дуже швидко закінчилася, і матч відновився.