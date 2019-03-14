Сваток и Лепа подешевели по данным Transfermarkt

Защитник Хайдук Александр Сваток и хавбек Осиека Дмитрий Лепа упали в цене по версии Transfermarkt.

Немецкий портал Transfermarkt опубликовал обновленную стоимость украинских легионеров в чемпионате Хорватии Александра Сватка и Дмитрий Лепа.

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Защитник Хайдук подешевел на 150 тысяч евро и теперь стоит 850 тысяч. Лепа стал дешевле на 250 тысяч евро, его актуальная цена – 450 тысяч.

Сваток перешел в Хайдук этой зимой с луганской Зари. Сообщалось, что луганчане получили за футболиста 300 тысяч евро.