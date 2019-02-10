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Сусо: Гаттузо – правильный тренер для Милана

11:11 33 Читати українською
Сусо: Гаттузо – правильный тренер для Милана
Сусо / соцсети

Полузащитник Милана Сусо выразил комплименты в адрес главного тренера Дженнаро Гаттузо и партнеров по команде Лукаса Пакета, Кшиштофа Пйонтека и Патрика Кутроне.

"У меня очень хорошие отношения с Гаттузо. Думаю, с момента, когда он возглавил клуб – это правильный наставник в нужное время.

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Пакета понимает все, что он должен делать на поле. За полем он молодой, но учит итальянский и больше интегрируется в коллектив.

Пйонтек всегда движется, стремится к мячу. То же касается Кутроне, быть с ним на поле особая вещь", – сказал Сусо Sky Sport Italia.

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