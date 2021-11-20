"Президенты выбирают составы команд? У меня такого не было. Ни разу. Игорь и Григорий Суркисы интересовались, кто будет играть. Но они не спрашивали, почему именно этот игрок.

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Это решение нашего тренерского штаба. Не было никакого давления, поверьте мне. Многие говорят, что Суркисы вмешиваются, они назначают состав. Я не поверю, что такое было возможно во времена Лобановского или Михайличенко. Они действительно культурные люди", – сказал Хацкевич в интервью YouTube-каналу ПРЯМА ЧЕРВОНА.

Напомним, Хацкевич возглавлял Динамо с 2017 по 2019 годы – за этот период он завоевал с командой 2 Суперкубка Украины, еще дважды становился серебряным призером УПЛ и однажды выходил в финал Кубка страны.

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