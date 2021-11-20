"Президенти обирають склади команд? У мене такого не було. Жодного разу. Ігор та Григорій Суркіси цікавилися, хто гратиме. Але вони не питали, чому саме цей гравець.

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Це рішення нашого тренерського штабу. Не було жодного тиску, повірте мені. Багато хто каже, що Суркіси втручаються, вони призначають склад. Я не повірю, що таке було можливо за часів Лобановського чи Михайличенка. Вони насправді культурні люди", – сказав Хацкевич в інтерв'ю YouTube-каналу ПРЯМА ЧЕРВОНА.

Нагадаємо, Хацкевич очолював Динамо з 2017 по 2019 роки – за цей період він здобув з командою 2 Суперкубки України, ще двічі ставав срібним призером УПЛ і одного разу виходив у фінал Кубка країни.

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