Накануне дочь владельца киевлян – Яна Суркис – стала гостьей программы BurBuzz. Ведущий шоу Игорь Бурбас успел также поговорить и с Игорем Суркисом.

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– Когда мы с вами запишем интервью на украинском языке?

– Я могу с вами сейчас начать разговаривать на украинском языке. Когда скажете, тогда и запишем.

– Давайте с вами заключим пари! Если наш выпуск наберет 5000 лайков, то следующее интервью мы с вами пишем на украинском.

– Пусть будет так.

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