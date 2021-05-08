Суркис заключил пари с журналистом – президент Динамо пообещал дать интервью на украинском языке
Президент Динамо Игорь Суркис готов доказать, что владеет украинским языком на должном уровне.
Накануне дочь владельца киевлян – Яна Суркис – стала гостьей программы BurBuzz. Ведущий шоу Игорь Бурбас успел также поговорить и с Игорем Суркисом.
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– Когда мы с вами запишем интервью на украинском языке?
– Я могу с вами сейчас начать разговаривать на украинском языке. Когда скажете, тогда и запишем.
– Давайте с вами заключим пари! Если наш выпуск наберет 5000 лайков, то следующее интервью мы с вами пишем на украинском.
– Пусть будет так.
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