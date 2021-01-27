"Мы за один день подписали контракт с Лобановским. Тогда сумма зарплаты была смешная по сравнению с тем, что получают тренеры сегодня.

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Это не миллионы. Я не помню точно, можно поднять архив. Но и близко не миллионы. Валерий Васильевич особо не торговался, ему хотелось вернуться в клуб", – резюмировал Суркис в интервью Youtube-каналу "В гостях у Гордона".

К слову, Валерий Лобановский возглавлял Динамо трижды. С киевлянами он 8 раз побеждал в чемпионате СССР и 5 раз – в чемпионате Украины. В активе легенды вместе с "бело-синими" шесть побед в Кубке СССР, три – в Кубке Украины, а также два триумфа в Кубке обладателей кубков и в Суперкубке УЕФА 1975 года.

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