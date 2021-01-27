"Ми за один день підписали контракт з Лобановським. Тоді сума зарплати була смішна в порівнянні з тим, що отримують тренери сьогодні.

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Це не мільйони. Я не пам'ятаю точно, можна підняти архів. Але і близько не мільйони. Валерій Васильович особливо не торгувався, йому хотілося повернутися в клуб", – резюмував Суркіс в інтерв`ю Youtube-каналу "В гостях у Гордона".

До слова, Валерій Лобановський очолював Динамо тричі. З киянами він 8 разів перемагав у чемпіонаті СРСР та 5 разів – в чемпіонаті України. В активі легенди разом з "біло-синіми" також шість перемог в Кубку СРСР, три – в Кубку України, а також два тріумфи в Кубку володарів кубків і в Суперкубку УЄФА 1975 року.

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