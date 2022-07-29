"В этот праздничный день примите поздравления по случаю Вашего дня рождения от меня лично и от всей динамовской семьи. Став частью нашего клуба, Вы мгновенно вдохнули в команду новую жизнь, дали ей новый импульс, помогая игрокам как можно лучше раскрывать все грани своего футбольного таланта.

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Объединив команду, создав отлаженный механизм, Вы сумели привить своим подопечным дух победителей, вернув в Киев золотой блеск кубков и медалей. Каждый день игроки учатся у Вас, Вы являетесь для них не только тренером, но и настоящим наставником в футбольном мире, в котором Вы многое узнали за свою богатую карьеру. Вы многое сделали для развития футбола в Украине и не покинули нашу страну в тяжелое для нее время.

В этот праздничный день позвольте Вам пожелать мирного неба, крепкого здоровья, долгих лет футбольной жизни и, конечно, новых побед и титулов во главе киевского Динамо", – говорится в поздравлении Игоря Суркиса на официальном сайте Динамо.

Напомним, что Луческу возглавил киевлян летом 2020 года и успел завоевать Суперкубок Украины, Кубок Украины и стать чемпионом УПЛ. До этого Мирча возглавлял Шахтер, во главе которого 8 раз становился чемпионом Украины, 6 раз выигрывал Кубок Украины и 7 раз – Суперкубок Украины. Особенным трофеем стал Кубок УЕФА с "горняками" в 2009 году.

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