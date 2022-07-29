"Цього святкового дня прийміть вітання з нагоди Вашого дня народження від мене особисто та від усієї динамівської родини. Ставши частиною нашого клубу, Ви миттєво вдихнули в команду нове життя, дали їй новий імпульс, допомагаючи гравцям якнайкраще та швидше розкривати усі грані свого футбольного таланту.

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Згуртувавши команду, створивши налагоджений механізм, Ви зуміли прищепити своїм підопічним дух переможців, повернувши до Києва золотий блиск кубків та медалей. Щодня гравці навчаються у Вас, Ви є для них не тільки тренером, але й справжнім наставником у футбольному світі, у якому Ви багато чого пізнали за свою багату кар'єру. Ви багато зробили для розвитку футболу в Україні та не покинули нашу країну у важкий для неї час.

Цього святкового дня дозвольте Вам побажати мирного неба, міцного здоров'я, довгих років футбольного життя і, звісно, нових перемог та титулів на чолі київського Динамо", – йдеться у привітанні Ігоря Суркіса на офіційному сайті Динамо.

Нагадаємо, що Луческу очолив киян влітку 2020 року та встиг здобути Суперкубок України, Кубок України та стати чемпіоном УПЛ. До цього Мірча очолював Шахтар, на чолі якого 8 разів ставав чемпіоном України, 6 разів вигравав Кубок України та 7 разів – Суперкубок України. Особливим трофеєм став Кубок УЄФА з "гірниками" у 2009 році.

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