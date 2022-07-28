"Я вас спрашиваю, вы посчитали, сколько фолов мы снова совершили? Всё было в рамках нашего плана, это сработало, и мы победили. Но мы не смогли учесть болельщиков. К сожалению, я не ожидал такого", – приводит слова Луческу в пресс-зоне издание Fanatik.

Фенербахче – Динамо – 1:2 – видео голов и отраженного пенальти Бущаном

Издание Spor рассекретило причину, почему опытный румын проигнорировал традиционную послематчевую пресс-конференцию. Луческу возмутился из-за скандирований фанатов Фенербахче в поддержку Путина.

Напомним, что за эти отвратительные кричалки турки были наказаны – голы Буяльского и Караваева принесли Динамо победу (2:1) и вывели в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов.

Динамо выстрадало победу над Фенербахче и пробилось в 3 раунд квалификации ЛЧ – Караваев наказал за песни о Путине