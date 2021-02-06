"Юрий Семин и Игорь Суркис лично звонили мне, чтобы пригласить в команду. Сразу после матча Швеция – Украина. Кстати, этот поединок был моим вторым за национальную сборную, где я действительно здорово сыграл. Знаю, что Динамо и до этого следило за мной два года – их скауты приезжали на матчи.

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Но у киевлян были сомнения: как первый парень на деревне проявит себя на высшем уровне? Но после матча со Швецией было принято решение, что можно попробовать. Поступило приглашение.

Помню, был даже один смешной момент. Звонит мне Суркис и говорит, чтобы я приезжал на переговоры, подпишем предварительный контракт и все такое. Сказал, что вышлет за мной самолет. Я сказал, что не надо самолет отправлять, я сам доеду. Тогда Суркис меня спросил, где я нахожусь, и я ответил, что в Донецке. У него был маленький шок – он, наверное, подумал, что я в Шахтер иду. Он думал, что я родом из Полтавы, но это не так. Просто играл там три года. Но сам я из Донецка, был дома и готовился к свадьбе тогда.

И Суркис мне потом говорит: "Как в Донецке?!". Ну я ему объяснил все, он успокоился, но сказал, чтобы я ни с кем не разговаривал больше. После свадьбы я приехал, мы поговорили и все согласовали", – сказал Кравченко в интервью SportArenaTV.

Напомним, Кравченко перешел в Динамо в январе 2009 года как свободный агент, однако так и не смог закрепиться в основе киевлян. Зимой 2010-го за 700 тысяч евро перебрался в Днепр.

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