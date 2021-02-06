"Юрій Сьомін та Ігор Суркіс особисто телефонували мені, щоб запросити в команду. Одразу після матчу Швеція – Україна. До речі, цей поєдинок був моїм другим за національну збірну, де я дійсно здорово зіграв. Знаю, що Динамо і до цього стежило за мною два роки – їхні скаути приїжджали на матчі.

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Але у киян були сумніви: як перший хлопець на селі проявить себе на вищому рівні? Але після матчу зі Швецією було прийнято рішення, що можна спробувати. Надійшло запрошення.

Пам'ятаю, був навіть один смішний момент. Дзвонить мені Суркіс і каже, щоб я приїжджав на переговори, підпишемо попередній контракт і таке інше. Сказав, що вишле за мною літак. Я сказав, що не треба літак відправляти, я сам доїду. Тоді Суркіс мене запитав, де я перебуваю, і я відповів, що у Донецьку. У нього був маленький шок – він, напевно, подумав, що я в Шахтар йду. Він думав, що я родом з Полтави, але це не так. Просто грав там три роки. Але сам я з Донецька, був удома і готувався до весілля тоді.

І Суркіс мені тоді каже: "Як в Донецьку?!". Ну я йому пояснив все, він заспокоївся, але сказав, щоб я ні з ким не розмовляв більше. Після весілля я приїхав, ми поговорили і все узгодили", – сказав Кравченко в інтерв'ю SportArenaTV.

Нагадаємо, Кравченко перейшов у Динамо у січні 2009 року як вільний агент, однак так і не зміг закріпитись в основі киян. Взимку 2010-го за 700 тисяч євро перебрався у Дніпро.

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