"Не могу сказать, что Шахтер стал слабее по сравнению с прошлым сезоном. Возможно, только где-то по игре. Их же тоже настиг коронавирус. И нас. Их немного раньше, нас – чуть позже. Уже от медиков зависит, как они восстановят людей. Легионеры у нас не болели. Мне сложно что-то говорить. Каждое утро мы сдаем тесты, а на вечер с нетерпением ждем, что они покажут.

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Возможно, не они слабые, а мы немного сильнее играем, организованнее", – сказал Суркис для Профутбол Digital.

После 11-ти туров УПЛ Динамо лидирует, опережая Шахтер на три очка.

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