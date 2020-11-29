"Не можу сказати, що Шахтар став слабшим у порівнянні з минулим сезоном. Можливо, лише десь за грою. Їх же теж спіткав коронавірус. І нас. Їх трохи раніше, нас – трохи пізніше. Уже від медиків залежить, як вони відновлять людей. Легіонери у нас не хворіли. Мені складно щось говорити. Кожного ранку ми здаємо тести, а на вечір з нетерпінням чекаємо, що вони покажуть.

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Можливо, не вони слабкіші, а ми трохи сильніше граємо, організованіше", – сказав Суркіс для Профутбол Digital.

Після 11-ти турів УПЛ Динамо лідирує, випереджаючи Шахтар на три очки.

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