Итальянский Торино предложил 4 млн евро вместе с бонусами за опорника Динамо Владимира Бражко, сообщает Фабрицио Романо.

Гармаш получил шокирующий вариант продолжения карьеры – ветеран может воссоединиться с двумя экс-динамовцами

Тем не менее, Динамо ответило отказом – киевляне не планируют отпускать хавбека за такую сумму. Transfermarkt оценивает Бражка в 1,5 млн евро.

Отметим, что Владимир провел 29 матчей за Зарю в прошлом сезоне, в которых отметился 7 голами. Также Бражко в составе сборной Украины U-21 дошел до полуфинала Евро-2023.

Капитан, кандидат в проблемную зону и вице-Мудрик: 5 игроков молодежки, которые должны попасть в главную сборную Украины