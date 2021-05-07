"Я всех футболистов люблю. Тем не менее, большое удовольствие получаю от игры Миколенко. Я кайфую, но всегда к нему критически отношусь.

Супряга хочет уйти из Динамо – итальянские клубы готовы заплатить за форварда более чем 7 миллионов евро

Даже если он хорошо играет, захожу в раздевалку и говорю: "Я тебе ушки подрежу". Он отвечает: "Да что я не так сделал?" А я ему говорю, что это на всякий случай, чтобы в следующем матче играл лучше. Он молодой, на моих глазах вырос, ворвался в команду", – признался Игорь Суркис в комментарии Youtube-каналу BurBuzz.

К слову, Виталий Миколенко является воспитанником Динамо. В нынешнем сезоне защитник провел 34 поединка в бело-синей футболке, сумел отличиться одним голом и четырьмя ассистами.

Трансфер Циганкова: Мілан, Арсенал, Севілья – куди перейти лідеру Динамо і чому Луческу не відчує втрати?