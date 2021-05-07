Владислав Супряга рассматривает варианты продолжения карьеры за пределами Киева. Сейчас форвард "бело-синих" попал в сферу интересов нескольких клубов из Италии.

21-летний бомбардир желает покинуть Динамо. Об этом заявил Михаил Спиваковский в программе ТаТоТаке.

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Основными претендентами на игрока журналист называет коллективы из Италии. Сумма трансфера оценивается примерно в 7-8 миллионов евро. А вот предметный интерес проявляют лишь два клуба из тройки Фиорентина-Торино-Верона. Напомним, что прошлым летом Болонья пыталась активно приобрести Супрягу, но Динамо не устроила финансовая сторона вопроса.

В текущем сезоне Владислав провел за киевлян 31 поединок во всех турнирах, успел отметиться 3 голами и 3 ассистами. Контракт Супряги с киевлянами рассчитан до 2025-го, а портал Transfermarkt оценивает его в 7,5 млн евро.

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