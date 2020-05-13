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Суркис признает свои ошибки в управлении Динамо, – Франков

06:30 177 Читати українською
Суркис признает свои ошибки в управлении Динамо, – Франков
Игорь Суркис / Фото ФК Динамо

Известный журналист Артем Франков утверждает, что президент Динамо Игорь Суркис понимает всю свою ответственность на этом посту.

"Игорь Суркис, как президент клуба, отвечает за все, что с ним происходит. Вот если Динамо сейчас играет неудачно, это означает, что есть, в том числе и управленческие ошибки Игоря Суркиса. Он это прекрасно знает, и мы это с ним обсуждали.

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У меня другие взгляды на позицию главного тренера, направление клубной политики, селекцию, ставку на своих футболистов. Но отношения между нами близки, и я выражаю свое мнение не в блоге, а непосредственно президенту клуба при личной встрече", – рассказал Франков для программы Бомбардир.

Напомним, после 23-х туров УПЛ Динамо расположилось на третьей строчке, уступая Заре по дополнительным показателям.

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Динамо Киев Динамо Киев Артем Франков Игорь Суркис
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