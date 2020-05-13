Суркіс визнає свої помилки в управлінні Динамо, – Франков

Відомий журналіст Артем Франков переконує, що президент Динамо Ігор Суркіс розуміє всю свою відповідальність на цій посаді.

"Ігор Суркіс, як президент клубу, відповідає за все, що з ним відбувається. Ось якщо Динамо зараз грає невдало, це означає, що є, в тому числі, й управлінські помилки Ігоря Суркіса. Він це прекрасно знає, і ми це з ним обговорювали.

Суркіс привітав зіркового екс-тренера Динамо з днем народження – він робив киян чемпіоном

У мене інші погляди на позицію головного тренера, напрямок клубної політики, селекцію, ставку на своїх футболістів. Але відносини між нами близькі, і я висловлюю свою думку не в блозі, а безпосередньо президенту клубу при особистій зустрічі", – розповів Франков для програми Бомбардир.

Нагадаємо, після 23-х турів УПЛ Динамо розташувалось на третій сходинці, поступаючись Зорі за додатковими показниками.

"Михайличенка знаю як людину": Заховайло – про вади Динамо, інтерес до Циганкова і українців у Чехії