Суркис поздравил звездного экс-тренера Динамо с днем рождения – он делал киевлян чемпионом

Президент Динамо Игорь Суркис не забыл о бывшем тренере клуба Юрии Семине, который сегодня празднует 73-летие.

"Уважаемый Юрий Павлович! От имени всех динамовцев и от себя лично поздравляю Вас с 73-летием!

Вы продолжаете посвящать свою жизнь футболу, и футбол вполне отвечает Вам взаимностью. При этом годы Вас не должны пугать, и они Вас не берут – в душе Вы всегда молоды, всегда излучаете пыл и энергию. Благодаря не по годам прогрессивному видению игры номер один, умению не только идти в ногу со временем, но и быть впереди, задавать футбольную моду, Вы оставляете позади себя даже самых талантливых и прогресивних молодых тренеров новой формации. Яркое подтверждение этому – недавнее чемпионство Локомотива.

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Уверен, что в Ваших жилах течет не только красно-зеленая, а и бело-синяя кровь. Надеюсь, Вы с таким же теплом, как и я, вспоминаете период работы в Киеве. Тяжелые и высокие задачи Вас никогда не пугали, и это не может не импонировать и не подкупать.

Приняв команду в нелегкое время, Вы сумели дать ей новое дыхание, создать новый боеспособный коллектив, снова вернув Динамо на чемпионский путь. До громкой победы на европейской арене оставались последние шаги, и, если бы обстоятельства сложись немного иначе, уверен, что и эта вершина Вам бы подчинилась.

В день Вашего рождения желаю Вам крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии, семейного счастья и новых успехов на Вашем нелегком тренерском поприще", – цитирует Суркиса официальный сайт Динамо.

Напомним, Семин имел два периода в киевском гранде – 2007-2009 и 2010-12. В сезоне 2008/09 российский специалист привел команду к "золоту" УПЛ и полуфиналу Кубка УЕФА.

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