"У Шахтера тоже талантливая молодежь. Возможно, Шахтер будет сильнее. Возможно, СК Днепр-1. Почему? Потому что раньше давали меньше возможности проявить себя молодым украинским игрокам. Вполне возможно, что через год Шахтер будет сильнее, чем он был с бразильцами.

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А может, и Динамо будет на две головы сильнее. Я ведь не Нострадамус, чтобы пророчествовать. Это мы увидим уже в процессе состязания. В Украине, в частности в Динамо, очень много талантливой молодежи, но мне трудно сказать, как они вольются в большой футбол", – поделился Суркис в интервью Fanday.

Отметим, что из-за войны в Украине большое количество легионеров могут покинуть (или уже покинули УПЛ). Поэтому клубы делают ставку на украинских игроков, в частности, на своих воспитанников.

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