Президент Динамо Игорь Суркис призвал форварда киевлян Владислава Супрягу взяться за голову и доказать самому себе, что он топовый футболист.

"Супряга возвращается в Динамо после аренды в Сампдории. Мне кажется, ему уже хватит играть в маленького мальчика, которого нужно постоянно оберегать и лелеять. Он должен стать мужиком, проявить себя и доказать, что он футболист высокого уровня.

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Несмотря на то, что за него были потрачены огромные деньги, мы ему предоставили шанс, отдав за копейки в аренду, чтобы он смог себя там проявить. Почему у него не получилось в Сампдории, я не знаю. Может, ему не доверял тренер или агенты отправили его не в тот клуб.

Знаю одно – нападающий хорошего уровня будет забивать в любой команде. У Супряги есть все, чтобы стать великим футболистом: хорошая скорость и голевое чутье. Теперь ему нужно разобраться в своей голове, выполнять требования главного тренера и работать, работать и еще раз работать. Тогда у него все получится", – сказал Суркис в комментарии FanDay.

Напомним, за полгода аренды Супряга лишь однажды вышел в составе Сампдории – в матче против Сассуоло он провел на поле 24 минуты и был заменен.

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