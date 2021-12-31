"Рад поздравить вас с наступающими праздниками – Новым Годом и Рождеством Христовым! Эти праздники имеют особое значение, поскольку символизируют собой завершение старого года и наполняют наши сердца надеждой на лучшее в году новом.

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2020-й год выдался нелегким. Весь мир столкнулся с новым испытанием, пандемией, которая изменила привычный уклад жизни каждого. Это испытание заставило нас по-новому посмотреть на окружающий мир, переосмыслить многие ценности. В это время каждый, как никогда, почувствовал, насколько важна поддержка близких людей.

Непростым выдался уходящий, и для киевского Динамо. Он начался с разочарований, которые до конца года сменились белой полосой и надеждой на успешные результаты в будущем году. Накануне рождественских и новогодних праздников от имени клуба хочется пожелать всем крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия", – говорится в поздравлении Суркиса на официальном сайте Динамо.

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