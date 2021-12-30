"Миколенко в Милан? Конечно, только надо язык подучить. И все. Он и на нашем языке не слишком разговаривает. Возможно, он начнет заново учить другой язык и все будет хорошо", – поделился Караваев в интервью Sportarena.

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Напомним, в летнее трансферное окно появлялась информация, якобы Милан всерьез заинтересован в переходе Миколенко, однако клубы не смогли договориться о стоимости.

К слову, Виталий провел 17 матчей в составе Динамо в текущем сезоне, записав в свой актив 2 ассиста.

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