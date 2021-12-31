"Радий привітати вас із прийдешніми святами – Новим Роком та Різдвом Христовим! Ці свята мають особливе значення, оскільки символізують собою завершення старого року та наповнюють наші серця надією на краще в році новому.

"Миколенко готовий перейти в Мілан": Караваєв назвав цікаву перешкоду трансферу

2020-й рік видався нелегким. Весь світ зіткнувся з новим випробуванням, пандемією, яка змінила звичний уклад життя кожного. Це випробування змусило нас по-новому подивитися на навколишній світ, переосмислити багато цінностей. У цей час кожен, як ніколи, відчув, наскільки важливою є підтримка близьких людей.

Непростим видався рік, що минає, і для київського Динамо. Він розпочався з розчарувань, які до кінця року змінилися білою смугою та надією на успішні результати в прийдешньому році. Напередодні різдвяних і новорічних свят від імені клубу хочеться побажати всім міцного здоров'я, щастя, миру та благополуччя", – йдеться у привітанні Суркіса на офіційному сайті Динамо.

Із Динамо – на вихід: чому Цітаішвілі – лише перша ластівка, а ще шістьом динамівцям з Луческу не по дорозі