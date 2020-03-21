Суркис ответил людям, которые раскритиковали его за флешмоб с туалетной бумагой

Президент Динамо Игорь Суркис прокомментировал неоднозначную реакцию на его участие в акции "Оставайся дома", которая направлена на борьбу с коронавирусом.

"У тех, кто критикует меня за участие в домашнем флешмобе, очевидно, проблемы с чувством юмора. Я им сочувствую...

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А что касается других претензий в мой адрес, они вообще беспочвенны. Дай Бог каждому клубу УПЛ финансировать столько социальных проектов, сколько взяло на себя Динамо. Благотворительность – это одна из важнейших составляющих нашей гуманитарной деятельности. В этом можно легко убедиться, зайдя на официальный сайт клуба. Не поленитесь, добро пожаловать", – заявил Суркис в комментарии Dynamo.kiev.ua.

Напомним, игроки и весь персонал Динамо находятся на карантине с 18 марта.

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