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Суркис принял участие в челлендже с туалетной бумагой – президент Динамо передал эстафету Михайличенко

09:45 144 Читати українською
Суркис принял участие в челлендже с туалетной бумагой – президент Динамо передал эстафету Михайличенко
Игорь Суркис / фото из открытых источников

Президент киевского Динамо Игорь Суркис принял участие во всемирном челлендже, который направлен на борьбу с коронавирусом.

Руководитель столичного клуба понабивал рулон туалетной бумаги и призвал присоединиться к челленджу главного тренера Динамо Алексея Михайличенко. Ранее к Stayathomechallenge присоединился уругвайский хавбек "бело-синих" Карлос Де Пена.

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Напомним, из-за угрозы распространения пандемии коронавируса в Украине до 3 апреля введен карантин. Руководство УПЛ приостановило проведение турнира на неопределенный срок.

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