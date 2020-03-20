Суркис принял участие в челлендже с туалетной бумагой – президент Динамо передал эстафету Михайличенко

Президент киевского Динамо Игорь Суркис принял участие во всемирном челлендже, который направлен на борьбу с коронавирусом.

Руководитель столичного клуба понабивал рулон туалетной бумаги и призвал присоединиться к челленджу главного тренера Динамо Алексея Михайличенко. Ранее к Stayathomechallenge присоединился уругвайский хавбек "бело-синих" Карлос Де Пена.

Де Пена присоединился к всемирному челленджу – игрок эффектно завершил жонглирование туалетной бумагой

Напомним, из-за угрозы распространения пандемии коронавируса в Украине до 3 апреля введен карантин. Руководство УПЛ приостановило проведение турнира на неопределенный срок.

Ювентус пішов шляхом PornHub, Мессі продає одяг, а син Роналду грається зі світом – футбол на карантині