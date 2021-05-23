"Были ли предложения по продаже Динамо? На меня никто не выходил. Когда спонсоры хотят себя рекламировать, то они так торгуются, что, такое впечатление, отдают последнее. Им нужна эта реклама, они зарабатывают на этом и понимают, что Динамо может принести им больше денег.

Суркис признался, сколько денег вложил в Динамо – шокирующие цифры

Ведь никто не пришьет нашивку, понимая, что это просто выброшенные деньги. Хотелось бы видеть, чтобы спонсоры приходили, как говорится, из-за любви к искусству и давали свои деньги. У нас достаточно примеров – Днепр, Карпаты, Металлист, Кривбасс, Арсенал, Черноморец, Металлург Донецк. Где эти клубы? Они все продавались или отдавались в другие руки. Их не существует.

Честь и хвала Ринату Леонидовичу Ахметову за то, что он сохранил футбольный клуб Шахтер. У него, как ни у кого была возможность закрыть этот проект, подчеркиваю – дорогой проект. В это невозможно поверить, но он мог это сделать. Уверяю вас, что Ахметов любит Шахтер больше, чем деньги. Каждый матч он пропускает через свое сердце.

На мой день рождения он сказал, что мы – родственные души. Его тост звучал так: считаю, что серебряные медали подходят для Игоря Михайловича, а я лучше выгляжу с золотыми. У нас продолжается противостояние. Мы в нормальных человеческих отношениях, но на футбольном поле мы не уступаем. Не мы с ним сражаемся на поле, а играют наши футболисты, наши философии. Я выбрал такой путь, он – другой. Если нет Шахтера, то нет и Динамо. И наоборот", – рассказал Игорь Суркис в эфире Профутбол Digital.

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