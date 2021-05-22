"Я бы сказал так: моя семья за те годы, что мы приняли Динамо, вложила в клуб не менее 1,5 млрд. Евро или нет – не имеет значения. Не в гривнах. Атрибутика не продается, билеты ничего не приносят.

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Футбол в Украине не является прибыльным. УЕФА пытается сделать его прибыльным, позволяет таким клубам, как мы развиваться дальше. Невозможно все время вкладывать. Пусть хотя бы делают таким образом, чтобы выходить на самоокупаемость. А еще присутствует фэйр-плей. Ты не можешь потратить за 3 сезона больше 15 млн евро. То есть больше, чем ты заработал, если не привлекаешь спонсоров или еще кого-то. Видим, как наказывают Манчестер Сити и ПСЖ. Поэтому я не о деньгах", – сказал Суркис в ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, по итогам прошлого сезона УПЛ Динамо финишировало на первой строчке и гарантировало себе место в групповом этапе Лиги чемпионов.

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