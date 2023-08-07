Полузащитник Андерлехта Джастин Лонвейк, права на которого принадлежат Динамо, высказался относительно своего перехода в бельгийский клуб.

"Я счастлив быть в Андерлехте. Я долго не сомневался в переходе. Прошлый год был тяжелым. Я счастлив быть здесь и снова сосредоточиться только на футболе", – поделился Лонвейк в комментарии Het Nieuwsblad.

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Нидерландец перешел в Андерлехт на правах аренды из киевского Динамо в конце прошлого месяца – в контракте предусмотрена опция выкупа игрока.

Напомним, Лонвейк перешел в Динамо из Виборга в сентябре 2022 года за 1,5 млн евро. Он стал довольно важным исполнителем в составе киевлян – 18 матчей, один гол и один ассист. Впрочем, летом легионер вдруг не захотел возвращаться в Украину из-за опасений относительно войны.

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