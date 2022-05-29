"У Гармаша абсолютно нормальное состояние, потому что он опытный парень, прошел огонь, воду и медные трубы".

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Буяльский является ведущим игроком Динамо и приносит в коллектив хорошую ауру. Естественно, он очень расстроился. Мне какое-то время пришлось даже психологом поработать. Беседин тоже был очень расстроен.

Но футбол – такая штука. Есть главный тренер и он выбирает тактику на игру и сильнейших, по его мнению, футболистов. С этим надо смириться и обид быть не должно. Однако мне кажется, что такой опытный тренер, как Петраков, прекрасно понимал, что под его модель игры определенные футболисты не подходят. Поэтому можно было их просто не вызывать. Динамо могло бы продолжать проводить благотворительные матчи, потому что этих трех футболистов нам как раз не хватило для обоймы.

Мы не можем играть и проигрывать матчи, когда вся Украина ждет победы. Благотворительном турне — это не просто товарняки. Помимо сбора средств, результат в этих матчах тоже очень важен. Благодаря им мы поднимали дух наших граждан. Вы бы видели радостные лица болельщиков в Дортмунде или разочарованные в Загребе, когда мы не смогли выиграть. Подарить маленькую радость выехавшим людям – это очень важно. Скажу откровенно, я не видел, чтобы нашу команду так поддерживали в последних матчах чемпионата Украины, как это было в Дортмунде", – сказал Суркис в комментарии FanDay.

Напомним, после товарищеского матча с Риекой Александр Петраков решил отсеять 5-х футболистов – Виталия Буяльского, Артема Беседина, Дениса Гармаша, Сергея Булецу (все – Динамо) и представителя Шахтера Ефима Коноплю.

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